L’histoire ?

Benjamin Hornigold, ancien corsaire au service du royaume d’Angleterre, se retrouve sans but ni revenus à la fin de la guerre. Abandonné par la Couronne, il décide, avec son équipage, de poursuivre les attaques de navires dans les eaux des Caraïbes, en continuant à piller. Opposés à la cruauté des capitaines et officiers, ils abordent et pillent de nombreux navires, libèrent les marins soumis à des conditions inhumaines et leur offrent de rejoindre leurs rangs. Sans en avoir pleinement conscience, leurs actes viennent de faire d’eux des pirates…

Le 16 et 17 mai 2026 au théâtre Traversière, se jouera « Les Morts ne Racontent pas d’Histoires » par la compagnie Le Cri des Ogres.

Du samedi 16 mai 2026 au dimanche 17 mai 2026 :

dimanche

de 17h00 à 20h00

samedi

de 20h00 à 23h00

payant

*Plein : 24euros

*Réduit : 19 euros

*Super réduit : 15 euros

*Enfants – 12 ans : 9 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T20:00:00+02:00_2026-05-16T23:00:00+02:00;2026-05-17T17:00:00+02:00_2026-05-17T20:00:00+02:00

Théâtre Traversière 15 bis, rue Traversière 75012 Paris

https://theatre-traversiere.fr/ +33143466541 rp@theatre-traversiere.fr



Afficher la carte du lieu Théâtre Traversière et trouvez le meilleur itinéraire

