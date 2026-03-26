Les mots à vélo Aix-en-Provence

Les mots à vélo

Dimanche 10 mai 2026 de 10h à 14h.

De 10h à 14h à Puricard et de 16h à 20 h le long de l’Arc. De Puyricard au bord de l’Arc Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 14:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Venez pédaler autour de Puyricard ou au bord de l’Arc dans un bout de paysage, et partager un temps d’écriture créative à partir de tout ce qui nous entoure quand on se met à filer sur les petites routes, le nez au vent.

Venez écrire sur les chemins ! Venez pédaler autour de Puyricard ou au bord de l’Arc dans un bout de paysage, et partager un temps d’écriture créative à partir de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui passe à l’intérieur de nous quand on se met à filer sur les petites routes, le nez au vent. Les textes écrits seront ensuite utilisés pour créer le montage sonore de La Grande balade à bicyclette, qui aura lieu samedi 30 mai.



Les personnes qui ne se sentent pas sportives ou pas à l’aise avec l’idée d’écrire sont justement très bienvenues à cette proposition !

Durée de la balade 3 heures avec des pauses d’écritures (temps de pédalage maximum 1 h découpé en 3 temps !) + Pique-nique partagé.



La Bouillonnante porte les projets artistiques de Charlotte Tessier, comédienne et conceptrice de spectacles vivants.

Chez la Bouillonnante les projets sont à géométrie variable solos, duos, collectifs, et portés par une forte envie que les artistes en soient auteurs et concepteurs. La rencontre avec les gens et la relation au terrain sont en général le thème qui relie les créations. Si elles sont toujours ancrées dans des questionnements sur notre monde actuel, le désir est de s’attacher à la beauté, à des valeurs de partage et de solidarité. La Bouillonnante aime aller jouer pour des publics différents, c’est pour cela qu’elle crée des

projets pour des publics de toutes générations. Amener le théâtre partout pour qu’il retrouve sa place dans la cité. Cette envie l’emmène à créer et jouer dans des théâtres, et aussi dans les villages, dans la rue, les écoles, et autres lieux non dédiés.



Balades d’écriture animées par Charlotte Tessier et Hugo Perineau

Production Anne Lise Floch pour la Bouillonnante



Programmation de Opening Nights Par les villages avec le soutien d’Aix-Marseille-Provence Métropole, de la DRAC PACA du département des Bouches-du-Rhône. .

De Puyricard au bord de l’Arc Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Come and pedal around Puyricard or along the banks of the Arc in a piece of landscape, and share a time of creative writing based on everything that surrounds us when we set off along the back roads, nose to the wind.

L’événement Les mots à vélo Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence