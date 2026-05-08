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Concours de pétanque Luynes Aix-en-Provence

Concours de pétanque Luynes Aix-en-Provence dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Luynes

Adresse : Boulodrome de Luynes

Ville : 13090 Aix-en-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Aix-en-Provence

Concours de pétanque

Dimanche 10 mai 2026 de 10h à 19h. Luynes Boulodrome de Luynes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Le Comité des Fêtes de Luynes est heureux de vous présenter le concours de pétanque organisé par le Luynes Pétanque Club. Concours de Pétanque doublettes choisies.
Format Doublettes choisies
10€ par équipe
Ouvert à toutes et à tous !

Inscriptions dès 10h Début des parties à 11h
Dotation 40€ + mises

Restauration et buvette sur place
Que vous soyez joueur confirmé ou amateur, venez partager un moment convivial autour du cochonnet !

On vous attend nombreux pour une journée placée sous le signe de la bonne humeur et du fair-play !   .

Luynes Boulodrome de Luynes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 61 86 98  luynespetanqueclub@gmail.com

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English :

The Comité des Fêtes de Luynes is pleased to present the petanque competition organized by the Luynes Pétanque Club. Pétanque competition for selected doubles.

L’événement Concours de pétanque Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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