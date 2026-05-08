Concours de pétanque Luynes Aix-en-Provence
Concours de pétanque Luynes Aix-en-Provence dimanche 10 mai 2026.
Aix-en-Provence
Concours de pétanque
Dimanche 10 mai 2026 de 10h à 19h. Luynes Boulodrome de Luynes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Le Comité des Fêtes de Luynes est heureux de vous présenter le concours de pétanque organisé par le Luynes Pétanque Club. Concours de Pétanque doublettes choisies.
Format Doublettes choisies
10€ par équipe
Ouvert à toutes et à tous !
Inscriptions dès 10h Début des parties à 11h
Dotation 40€ + mises
Restauration et buvette sur place
Que vous soyez joueur confirmé ou amateur, venez partager un moment convivial autour du cochonnet !
On vous attend nombreux pour une journée placée sous le signe de la bonne humeur et du fair-play ! .
Luynes Boulodrome de Luynes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 61 86 98 luynespetanqueclub@gmail.com
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English :
The Comité des Fêtes de Luynes is pleased to present the petanque competition organized by the Luynes Pétanque Club. Pétanque competition for selected doubles.
L’événement Concours de pétanque Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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