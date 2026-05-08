Concours de pétanque Luynes Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concours de pétanque

Dimanche 10 mai 2026 de 10h à 19h. Luynes Boulodrome de Luynes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Le Comité des Fêtes de Luynes est heureux de vous présenter le concours de pétanque organisé par le Luynes Pétanque Club. Concours de Pétanque doublettes choisies.

Format Doublettes choisies

10€ par équipe

Ouvert à toutes et à tous !



Inscriptions dès 10h Début des parties à 11h

Dotation 40€ + mises



Restauration et buvette sur place

Que vous soyez joueur confirmé ou amateur, venez partager un moment convivial autour du cochonnet !



On vous attend nombreux pour une journée placée sous le signe de la bonne humeur et du fair-play ! .

Luynes Boulodrome de Luynes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 61 86 98 luynespetanqueclub@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des Fêtes de Luynes is pleased to present the petanque competition organized by the Luynes Pétanque Club. Pétanque competition for selected doubles.

L’événement Concours de pétanque Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence