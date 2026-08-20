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Les mots de passe : les erreurs à ne pas faire., Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

vendredi 16 octobre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux

Les mots de passe : les erreurs à ne pas faire., Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Pierre Veilletet
Adresse
21 rue Domion, 33200 Bordeaux
Ville
33200 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Les mots de passe : les erreurs à ne pas faire. Vendredi 16 octobre, 14h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T14:00:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T14:00:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Dans le cadre du Cybermois.

Licence ouverte

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