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LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE Sigean

LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE Sigean

LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE Sigean lundi 6 juillet 2026.

Ville : 11130 Sigean

Département : Aude

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Sigean

LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE

Sigean Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-06 23:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Les Mots du Vent
Salon du livre, ateliers, lectures, ciné-concert, sieste, performances, concerts.
– De 10h à 18h salon du livre des éditeurs de poésie.

10h Atelier d’écriture avec Anne-Claire BOSHA

11h Lancement du festival

11h45/12h15 “De l’urgence de vivre au ralenti“
Emmanuelle SARROUY et Charlotte HAMER (Cie Endogène)

12.30 Repas en poésie (restitution des ateliers / scènes ouvertes)

14h Sieste contée et dansée par Nathalie CONTE, public familial à partir de 4 ans

15h30 Carte blanche à Teo LIBARDO et Elodie LOUSTAU, Editions Rosa Canina
Lecture d’Elodie LOUSTAU /“Cracher le silence“, Editions Rosa Canina

18h Cabaret poétique, “Chanson réaliste“ Amanite FLUO voix, Henry HERTEMAN piano

21h Trio ZEPHYR voix, violoncelle, alto, violon
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Sigean 11130 Aude Occitanie +33 7 63 93 62 61  infopoesie@lesmotsduvent.fr

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English :

Words of the Wind
Book fair, workshops, readings, cinema-concert, nap time, performances, concerts.
– From 10 a.m. to 6 p.m.: book fair featuring poetry publishers.

10 a.m.: Writing workshop with Anne-Claire BOSHA

11:00 a.m.: Festival kickoff

11:45 a.m.–12:15 p.m.: “On the Urgency of Living in Slow Motion”
Emmanuelle SARROUY and Charlotte HAMER (Cie Endogène)

12:30 p.m.: A Poetic Meal (workshop presentations / open mic)

2:00 p.m.: Storytime and Dance Nap led by Nathalie CONTE, for families with children ages 4 and up

3:30 p.m.: Carte blanche to Teo LIBARDO and Elodie LOUSTAU, Editions Rosa Canina
Reading by Elodie LOUSTAU / “Cracher le silence,” Editions Rosa Canina

6:00 p.m.: Poetry cabaret, “Chanson réaliste” with Amanite FLUO on vocals and Henry HERTEMAN on piano

9:00 p.m.: Trio ZEPHYR featuring vocals, cello, viola, and violin

L’événement LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE Sigean a été mis à jour le 2026-06-18 par

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