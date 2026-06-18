LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE Sigean
LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE Sigean lundi 6 juillet 2026.
Sigean
LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE
Sigean Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-06 23:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Les Mots du Vent
Salon du livre, ateliers, lectures, ciné-concert, sieste, performances, concerts.
– De 10h à 18h salon du livre des éditeurs de poésie.
10h Atelier d’écriture avec Anne-Claire BOSHA
11h Lancement du festival
11h45/12h15 “De l’urgence de vivre au ralenti“
Emmanuelle SARROUY et Charlotte HAMER (Cie Endogène)
12.30 Repas en poésie (restitution des ateliers / scènes ouvertes)
14h Sieste contée et dansée par Nathalie CONTE, public familial à partir de 4 ans
15h30 Carte blanche à Teo LIBARDO et Elodie LOUSTAU, Editions Rosa Canina
Lecture d’Elodie LOUSTAU /“Cracher le silence“, Editions Rosa Canina
18h Cabaret poétique, “Chanson réaliste“ Amanite FLUO voix, Henry HERTEMAN piano
21h Trio ZEPHYR voix, violoncelle, alto, violon
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Sigean 11130 Aude Occitanie +33 7 63 93 62 61 infopoesie@lesmotsduvent.fr
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English :
Words of the Wind
Book fair, workshops, readings, cinema-concert, nap time, performances, concerts.
– From 10 a.m. to 6 p.m.: book fair featuring poetry publishers.
10 a.m.: Writing workshop with Anne-Claire BOSHA
11:00 a.m.: Festival kickoff
11:45 a.m.–12:15 p.m.: “On the Urgency of Living in Slow Motion”
Emmanuelle SARROUY and Charlotte HAMER (Cie Endogène)
12:30 p.m.: A Poetic Meal (workshop presentations / open mic)
2:00 p.m.: Storytime and Dance Nap led by Nathalie CONTE, for families with children ages 4 and up
3:30 p.m.: Carte blanche to Teo LIBARDO and Elodie LOUSTAU, Editions Rosa Canina
Reading by Elodie LOUSTAU / “Cracher le silence,” Editions Rosa Canina
6:00 p.m.: Poetry cabaret, “Chanson réaliste” with Amanite FLUO on vocals and Henry HERTEMAN on piano
9:00 p.m.: Trio ZEPHYR featuring vocals, cello, viola, and violin
L’événement LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE Sigean a été mis à jour le 2026-06-18 par
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