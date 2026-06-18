LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE Sigean
LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE Sigean mardi 7 juillet 2026.
Sigean
LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE
Sigean Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 23:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Les Mots du Vent
Salon du livre, ateliers, lectures, ciné-concert, sieste, performances, concerts.
– De 10h à 18h salon du livre des éditeurs de poésie.
– 10h atelier gravure Marc GRANIER (éditions Les Monteils) (payant)
– 11h30 Lecture d’Aurélie DELCROS “Un bol de lentilles“
– 14h15 Lecture de Nadège CHEREF, Revue Lichen
– 15h Nanouk l’esquimau de Robert J.Flaherty .
Ciné-concert / Henry Herteman piano (payant)
– 18h Cabaret poétique Teo Libardo chante Cesare Pavese (payant)
– 21h Concert RÂJEL Performeuse, musicienne vocale, jongleuse de mots. Une artiste issue de la scène Spoken Word qui succède au mouvement de la Beat Generation.
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Sigean 11130 Aude Occitanie +33 7 63 93 62 61 infopoesie@lesmotsduvent.fr
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English :
Les Mots du Vent
Book fair, workshops, readings, film-concert, nap time, performances, concerts.
– 10 a.m. to 6 p.m.: Book fair featuring poetry publishers.
– 10 a.m.: Engraving workshop: Marc GRANIER (Les Monteils Publishing) (fee required)
– 11:30 a.m.: Reading by Aurélie DELCROS: “Un bol de lentilles”
– 2:15 p.m.: Reading by Nadège CHEREF, Lichen Magazine
– 3:00 p.m.: “Nanouk the Eskimo” by Robert J. Flaherty.
Film-concert / Henry Herteman on piano (fee required)
– 6:00 PM: Poetic cabaret: Teo Libardo sings Cesare Pavese (admission fee)
– 9:00 p.m.: R%C2JEL Concert: Performer, vocal musician, word juggler. An artist from the spoken word scene that followed the Beat Generation movement.
L’événement LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE Sigean a été mis à jour le 2026-06-18 par
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