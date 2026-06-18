Sigean

LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE

Sigean Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Les Mots du Vent

Salon du livre, ateliers, lectures, ciné-concert, sieste, performances, concerts.

De 10h à 18h salon du livre des éditeurs de poésie.

9h30 Atelier de lecture à voix haute par l’acteur et traducteur Franck ANDRIEUX

11h Carte blanche à Niklovens FRANSAINT et Franck ANDRIEUX Editions de l’Appeau’Strophe

12h30 Repas en poésie, jazz vocal d’Anne-Claire BOSHA

14h Lecture d’Eric CHASSEFIERE Revue Encres Vives

15h30 Restitution des ateliers de lecture à voix haute

Lecture de Franck ANDRIEUX “Steve DALACHINSKY, Tendant le bras vers l’Inconnu“ Editions de l’Appeau’Strophe

18h Performance “Maudite soit la guerre“ Antonio RODRIGUEZ-YUSTE poète et plasticien,

Carlos CARRERAS performeur en Langue des Signes

21h SAPHO / Anthologie, Paroles lues et chantées Vicente ALMARAZ guitare

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Sigean 11130 Aude Occitanie +33 7 63 93 62 61 infopoesie@lesmotsduvent.fr

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English :

Les Mots du Vent

Book fair, workshops, readings, film-concert, nap time, performances, concerts.

From 10 a.m. to 6 p.m., book fair featuring poetry publishers.

9:30 a.m.: Reading aloud workshop led by actor and translator Franck ANDRIEUX

11:00 a.m.: Carte blanche for Niklovens FRANSAINT and Franck ANDRIEUX Editions de l’Appeau?Strophe

12:30 p.m.: A meal with poetry, vocal jazz by Anne-Claire BOSHA

2:00 p.m.: Reading by Eric CHASSEFIERE Encres Vives magazine

3:30 p.m.: Presentation of the read-aloud workshops

Reading by Franck ANDRIEUX: “Steve DALACHINSKY, Reaching Out Toward the Unknown” Editions de l’Appeau’Strophe

6:00 p.m.: Performance: “Cursed Be War” Antonio RODRIGUEZ-YUSTE, poet and visual artist,

Carlos CARRERAS, sign language performer

9:00 p.m.: SAPHO / Anthology, Read and Sung Poems Vicente ALMARAZ on guitar

L’événement LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE Sigean a été mis à jour le 2026-06-18 par