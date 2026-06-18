LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE Sigean
LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE Sigean mercredi 8 juillet 2026.
Sigean
LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE
Sigean Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 23:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Les Mots du Vent
Salon du livre, ateliers, lectures, ciné-concert, sieste, performances, concerts.
De 10h à 18h salon du livre des éditeurs de poésie.
9h30 Atelier de lecture à voix haute par l’acteur et traducteur Franck ANDRIEUX
11h Carte blanche à Niklovens FRANSAINT et Franck ANDRIEUX Editions de l’Appeau’Strophe
12h30 Repas en poésie, jazz vocal d’Anne-Claire BOSHA
14h Lecture d’Eric CHASSEFIERE Revue Encres Vives
15h30 Restitution des ateliers de lecture à voix haute
Lecture de Franck ANDRIEUX “Steve DALACHINSKY, Tendant le bras vers l’Inconnu“ Editions de l’Appeau’Strophe
18h Performance “Maudite soit la guerre“ Antonio RODRIGUEZ-YUSTE poète et plasticien,
Carlos CARRERAS performeur en Langue des Signes
21h SAPHO / Anthologie, Paroles lues et chantées Vicente ALMARAZ guitare
.
Sigean 11130 Aude Occitanie +33 7 63 93 62 61 infopoesie@lesmotsduvent.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Mots du Vent
Book fair, workshops, readings, film-concert, nap time, performances, concerts.
From 10 a.m. to 6 p.m., book fair featuring poetry publishers.
9:30 a.m.: Reading aloud workshop led by actor and translator Franck ANDRIEUX
11:00 a.m.: Carte blanche for Niklovens FRANSAINT and Franck ANDRIEUX Editions de l’Appeau?Strophe
12:30 p.m.: A meal with poetry, vocal jazz by Anne-Claire BOSHA
2:00 p.m.: Reading by Eric CHASSEFIERE Encres Vives magazine
3:30 p.m.: Presentation of the read-aloud workshops
Reading by Franck ANDRIEUX: “Steve DALACHINSKY, Reaching Out Toward the Unknown” Editions de l’Appeau’Strophe
6:00 p.m.: Performance: “Cursed Be War” Antonio RODRIGUEZ-YUSTE, poet and visual artist,
Carlos CARRERAS, sign language performer
9:00 p.m.: SAPHO / Anthology, Read and Sung Poems Vicente ALMARAZ on guitar
L’événement LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE Sigean a été mis à jour le 2026-06-18 par
À voir aussi à Sigean (Aude)
- LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE Sigean 6 juillet 2026
- LES MOTS DU VENT FESTIVAL DE POÉSIE Sigean 7 juillet 2026
- FESTIVAL LA TEMPORA DA CRUZ Sigean 30 juillet 2026
- ENS L’EMBOUCHURE DE LA BERRE Sigean 30 août 2026
- ENS LEVEZ LE NEZ, HOLDA LA CIGOGNE VA PASSER ! Sigean 6 septembre 2026