Pont de Montvert Sud Mont Lozère

LES MOULINS EN FÊTE

Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

La journée des moulins en fête est l’occasion de parler de ce patrimoine qui a joué un rôle tellement important dans l’histoire de nos communes. Dans la commune historique du Pont de Montvert il y en avait 30 ! Profitez de cette journée pour venir découvrir le Moulin d’Almir à Finiels, nous vous y accueillerons avec joie de 14h à 19h!

La journée des moulins en fête est l’occasion de parler de ce patrimoine qui a joué un rôle tellement important dans l’histoire de nos communes. Dans la commune historique du Pont de Montvert il y en avait 30 ! Des petites bâtisses près des cours d’eau, parfois éloignés des villages. Aujourd’hui la plupart sont en ruines, souvent il reste encore une meule ou seulement un pan de mur qui laisse comprendre où se trouvait le béal qui amenait l’eau.

Profitez de cette journée pour venir découvrir le Moulin d’Almir à Finiels, nous vous y accueillerons avec joie de 14h à 19h! .

Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 82 62 14 30

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English :

Mill Day is an opportunity to talk about this heritage, which has played such an important role in the history of our communes. In the historic commune of Pont de Montvert, there were 30 of them! Take advantage of this day to come and discover the Moulin d’Almir in Finiels, where we’ll be delighted to welcome you from 2pm to 7pm!

L’événement LES MOULINS EN FÊTE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-05-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère