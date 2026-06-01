Les multiples instruments des Percussions de Strasbourg, Les Percussions de Strasbourg, Strasbourg

Les multiples instruments des Percussions de Strasbourg Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00 Les Percussions de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace

sur inscription, gratuit et accessible à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le fruit de 60 ans de concerts, de tournées et d’inventivité !

Laissez-vous guider par les musicien•ne•s de l’ensemble et découvrez l’extraordinaire instrumentarium des Percussions de Strasbourg pendant 1h, avec plus de 500 instruments, de toutes les familles (peaux, bois, métaux,…) que l’ensemble a acquis ou parfois construit, au fil des années et de ses tournées.

Début des visites le matin à 10h, 11h, 12h et l’après-midi à 14h, 15h et 16h.

Les Percussions de Strasbourg 15 place André Maurois 67000 Strasbourg Strasbourg 67201 Maille Irène Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 88 27 75 04 https://www.percussionsdestrasbourg.com/ https://www.instagram.com/percussions_de_strasbourg/;https://www.facebook.com/percussions.destrasbourg [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visites-de-linstrumentarium-des-percussions-de-strasbourg-jep-2026 »}] Fondé en 1962, Les Percussions de Strasbourg est un ensemble ambassadeur mondialement reconnu de la création musicale. Riche d’un répertoire exceptionnel, le groupe alterne pièces phares du XXème siècle et commandes de nouvelles œuvres, avec les mêmes préoccupations : faire vivre un patrimoine contemporain en le revisitant sans cesse et continuer à innover, au-devant de l’élargissement des pratiques et des expressions scéniques.

Depuis sa fondation, le groupe est toujours au cœur de la création, grâce à sa complicité avec les compositeur•ice•s d’aujourd’hui et à la pluralité de ses propositions en termes de formats et d’outils : du duo à l’octuor, de l’acoustique à l’électronique, du récital au théâtre musical en passant par la danse…

Dédicataire de près de 400 œuvres, le groupe poursuit l’entretien et le développement de son parc instrumental unique au monde. Il compte à son actif de nombreux enregistrements ainsi qu’une trentaine de prix internationaux, dont une Victoire de la musique classique en 2017 qui récompense la 1ère sortie discographique du label Percussions de Strasbourg, Burning Bright de Hugues Dufourt.

Leur engagement quotidien envers la transmission se traduit par des actions pédagogiques multiples notamment auprès du public du quartier de Hautepierre où l’ensemble est en résidence. Tram A direction « Parc des sports » arrêt « Cervantes » ou tram D direction « Poteries » arrêt « Paul Eluard » En voiture, sortie « centre commercial » Auchan Hautepierre.

Venez découvrir le fruit de 60 ans de concerts, de tournées et d’inventivité !

©Dimitri Dell