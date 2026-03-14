Les MURMurs d’Aurec Annabel Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire
Les MURMurs d’Aurec Annabel Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire jeudi 6 août 2026.
Aurec-sur-Loire
Les MURMurs d’Aurec Annabel
Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-06
3 soirées exceptionnelles, seulement éclairée par des bougies profitez de la cours du Château Après 6 ans d’absence, Annabel revient à Aurec pour trois uniques concerts, pour nous proposer un répertoire, folk et à base de traditionnels irlandais.
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Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr
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English :
Three exceptional evenings, lit only by candlelight—enjoy the castle courtyard. After a six-year hiatus, Annabel returns to Aurec for three one-of-a-kind concerts, presenting a folk repertoire based on Irish traditional songs.
L’événement Les MURMurs d’Aurec Annabel Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Loire Semène
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