Aurec-sur-Loire

Les MURMurs d’Aurec Boys Band Baroque

Parc du château Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Boys Band Baroque par la compagnie Courcirkoui dans le parc du château.

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Parc du château Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr

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English :

Boys Band Baroque by the Courcirkoui company in the castle grounds.

L’événement Les MURMurs d’Aurec Boys Band Baroque Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Loire Semène