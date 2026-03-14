Les MURMurs d’Aurec Les Tit’Nassels Aurec-sur-Loire samedi 18 juillet 2026.

Aurec-sur-Loire

Les MURMurs d’Aurec Les Tit’Nassels

Parc du château Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Concert des Tit’ Nassels dans le Parc du Château d’Aurec.

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Parc du château Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr

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English :

Tit’ Nassels concert in the Aurec Castle Park.

L’événement Les MURMurs d’Aurec Les Tit’Nassels Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Loire Semène