Les murs à Pêches, entre passé et avenir, Maison des murs à pêches, Montreuil

Informations pratiques

Les murs à Pêches, entre passé et avenir 19 et 20 septembre Maison des murs à pêches Seine-Saint-Denis

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

La Ville de Montreuil vous invite à cette visite qui s’inscrit dans le projet de valorisation et de préservation du site des Murs à Pêches, tout en répondant à une volonté d’ouverture de cet espace naturel au public.

Le guide Bruno Granozio vous emmènera le long de ces sentes et vous raconte l’histoire de ces murs, héritage de la culture des fruitiers palissés : grâce à eux, les horticulteurs montreuillois ont pu notamment produire des pêches sous un climat peu propice, alimentant les marchés des Halles jusqu’au début du XXe siècle. A leur apogée, les murs à pêches couvrent un tiers de la ville, soit plus de 300 hectares, et constituent un linéaire de 300 kms de murs !

Le guide évoquera aussi les enjeux liés à la restauration progressive du site, inscrit au titre des sites et paysages du Ministère de la Culture : la restauration des murs, cofinancée par le Fonds européen de développement régional et la Fondation du Patrimoine – Mission Stéphane Bern, ainsi que l’aménagement des sentiers de la biodiversité, projet mené par la collectivité visant à créer un réseau de sentes piétonnes favorisant l’accès au cœur de cet espace naturel.

Et puis, entre les murs, vous découvrirez les jardins, dont plusieurs sont labellisés « jardins remarquables », ainsi que la variété des activités associatives du site.

Maison des murs à pêches 89 Rue Pierre de Montreuil 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}]

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