Les Muses à l’Hôtel Cambacérès, Hôtel de Cambacérès-Murles, Montpellier

Informations pratiques

Les Muses à l’Hôtel Cambacérès Samedi 19 septembre, 18h00 Hôtel de Cambacérès-Murles Hérault

Gratuit. Prévoir une chaise ou un tabouret pour s’asseoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Laissez-vous porter par la beauté des voix de l’ensemble vocal Les Muses.

Ce chœur interprète un répertoire original mêlant chants du monde, musique contemporaine inspirée des musiques de film, ainsi que des œuvres profanes et sacrées. De la poésie chantée en français et en anglais vient compléter ce voyage musical empreint d’émotion, de douceur et de partage.

Direction : L. Ayrunts.

Piano : Una Huron-Gilles.

Mélodica : L. Licini.

Hôtel de Cambacérès-Murles 3, rue Sainte Croix, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie Construit en 1723 par Jean Giral pour Dominique Cambacérès, chef de la branche des Restinclières devenus plus tard Montlaur de Murles par mariage.

À son emplacement, s’élevait la demeure familiale dont Dominique Cambacérès avait hérité.

Ce bel immeuble du XVIIIe siècle mérite une visite pour sa cour et son superbe escalier d’honneur. Tram 4 et 5 arrêt Peyrou

Venez découvrir Les Muses et laissez-vous porter par la beauté des voix.

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