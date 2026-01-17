Les Musicades Embarquez pour un voayge sonore à la découverte des mille couleurs de l’orgue Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère
Les Musicades Embarquez pour un voayge sonore à la découverte des mille couleurs de l’orgue Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère vendredi 21 août 2026.
Les Musicades Embarquez pour un voayge sonore à la découverte des mille couleurs de l’orgue
Parvis Jean XXIII Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 16:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Orgue Baptiste-Florian Marle Ouvrard
et..des invités surprises…
.
Parvis Jean XXIII Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@festival-musicades.com
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English :
Organ: Baptiste-Florian Marle Ouvrard
and…surprise guests…
L’événement Les Musicades Embarquez pour un voayge sonore à la découverte des mille couleurs de l’orgue Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-16 par Valence Romans Tourisme