Les Musicades Embarquez pour un voayge sonore à la découverte des mille couleurs de l’orgue Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère

Les Musicades Embarquez pour un voayge sonore à la découverte des mille couleurs de l’orgue

Parvis Jean XXIII Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 16:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Orgue Baptiste-Florian Marle Ouvrard

et..des invités surprises…

.

Parvis Jean XXIII Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@festival-musicades.com

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English :

Organ: Baptiste-Florian Marle Ouvrard

and…surprise guests…

L’événement Les Musicades Embarquez pour un voayge sonore à la découverte des mille couleurs de l’orgue Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-16 par Valence Romans Tourisme