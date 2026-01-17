Les Musicades Madame de Sévigné rencontre Mozart pour un voyage entre mots et musique Rue Bistour Romans-sur-Isère

Les Musicades Madame de Sévigné rencontre Mozart pour un voyage entre mots et musique

Rue Bistour Les Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Pass musicades (non nominatif accès 4 concerts)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

400 ans Madame de Sévigné

Violon Chouchane Siranossian

Violoncelle Astrig Siranossian

Alto Violaine Desperoux

Piano Nathanaël Gouin

Harmonica de verre Thomas Bloch

Lecture Anne Girouard

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Rue Bistour Les Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@festival-musicades.com

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English :

400 years: Madame de Sévigné

Violin: Chouchane Siranossian

Cello: Astrig Siranossian

Viola: Violaine Desperoux

Piano: Nathanaël Gouin

Glass harmonica: Thomas Bloch

Reading: Anne Girouard

L’événement Les Musicades Madame de Sévigné rencontre Mozart pour un voyage entre mots et musique Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-16 par Valence Romans Tourisme