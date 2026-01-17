Les Musicades Madame de Sévigné rencontre Mozart pour un voyage entre mots et musique Rue Bistour Romans-sur-Isère
Les Musicades Madame de Sévigné rencontre Mozart pour un voyage entre mots et musique Rue Bistour Romans-sur-Isère vendredi 21 août 2026.
Les Musicades Madame de Sévigné rencontre Mozart pour un voyage entre mots et musique
Rue Bistour Les Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Pass musicades (non nominatif accès 4 concerts)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
400 ans Madame de Sévigné
Violon Chouchane Siranossian
Violoncelle Astrig Siranossian
Alto Violaine Desperoux
Piano Nathanaël Gouin
Harmonica de verre Thomas Bloch
Lecture Anne Girouard
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Rue Bistour Les Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@festival-musicades.com
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English :
400 years: Madame de Sévigné
Violin: Chouchane Siranossian
Cello: Astrig Siranossian
Viola: Violaine Desperoux
Piano: Nathanaël Gouin
Glass harmonica: Thomas Bloch
Reading: Anne Girouard
L’événement Les Musicades Madame de Sévigné rencontre Mozart pour un voyage entre mots et musique Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-16 par Valence Romans Tourisme