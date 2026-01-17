Les Musicades Quand Sylvain Tesson rencontre la musique, le voyage commence Rue Bistour Romans-sur-Isère
Les Musicades Quand Sylvain Tesson rencontre la musique, le voyage commence Rue Bistour Romans-sur-Isère samedi 22 août 2026.
Les Musicades Quand Sylvain Tesson rencontre la musique, le voyage commence
Rue Bistour Les Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Pass musicades (non nominatif accès 4 concerts)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Sylvain Tesson invite au voyage..
Ecrivain voyageur Sylvain Tesson
Accordéon Félicien Brut
Piano Nathanaël Gouin
Violoncelle Astrig Siranossian
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Rue Bistour Les Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@festival-musicades.com
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English :
Sylvain Tesson invites you on a journey…
Travelling writer: Sylvain Tesson
Accordion: Félicien Brut
Piano: Nathanaël Gouin
Cello: Astrig Siranossian
L’événement Les Musicades Quand Sylvain Tesson rencontre la musique, le voyage commence Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-16 par Valence Romans Tourisme