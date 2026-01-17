Les Musicades Quand Sylvain Tesson rencontre la musique, le voyage commence Rue Bistour Romans-sur-Isère

Les Musicades Quand Sylvain Tesson rencontre la musique, le voyage commence

Rue Bistour Les Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Pass musicades (non nominatif accès 4 concerts)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Sylvain Tesson invite au voyage..

Ecrivain voyageur Sylvain Tesson

Accordéon Félicien Brut

Piano Nathanaël Gouin

Violoncelle Astrig Siranossian

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Rue Bistour Les Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@festival-musicades.com

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English :

Sylvain Tesson invites you on a journey…

Travelling writer: Sylvain Tesson

Accordion: Félicien Brut

Piano: Nathanaël Gouin

Cello: Astrig Siranossian

L’événement Les Musicades Quand Sylvain Tesson rencontre la musique, le voyage commence Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-16 par Valence Romans Tourisme