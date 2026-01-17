Les Musicades Voyage au coeur du Feu Tzigane avec son roi, Roby Lakatos Rue Bistour Romans-sur-Isère

Les Musicades Voyage au coeur du Feu Tzigane avec son roi, Roby Lakatos

Rue Bistour Les Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Pass musicades (non nominatif accès 4 concerts)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 20:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Le roi du violon tzigane.

Violon Roby Lakatos

Violon Léo Ullmann

Guitare Renelius Bikar

Contrebasse Vilmos Csikos

Piano Kalman Cseki

.

Rue Bistour Les Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@festival-musicades.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The king of gypsy violin.

Violin: Roby Lakatos

Violin: Léo Ullmann

Guitar: Renelius Bikar

Double bass: Vilmos Csikos

Piano: Kalman Cseki

L’événement Les Musicades Voyage au coeur du Feu Tzigane avec son roi, Roby Lakatos Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-16 par Valence Romans Tourisme