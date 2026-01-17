Les Musicades Voyage au coeur du Feu Tzigane avec son roi, Roby Lakatos Rue Bistour Romans-sur-Isère
Les Musicades Voyage au coeur du Feu Tzigane avec son roi, Roby Lakatos Rue Bistour Romans-sur-Isère dimanche 23 août 2026.
Les Musicades Voyage au coeur du Feu Tzigane avec son roi, Roby Lakatos
Rue Bistour Les Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Pass musicades (non nominatif accès 4 concerts)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 20:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Le roi du violon tzigane.
Violon Roby Lakatos
Violon Léo Ullmann
Guitare Renelius Bikar
Contrebasse Vilmos Csikos
Piano Kalman Cseki
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Rue Bistour Les Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@festival-musicades.com
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English :
The king of gypsy violin.
Violin: Roby Lakatos
Violin: Léo Ullmann
Guitar: Renelius Bikar
Double bass: Vilmos Csikos
Piano: Kalman Cseki
L’événement Les Musicades Voyage au coeur du Feu Tzigane avec son roi, Roby Lakatos Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-16 par Valence Romans Tourisme