Les Musicades Voyage musical de l’Europe à Broadway sur les traces de Kurt Weill Rue Bistour Romans-sur-Isère

Les Musicades Voyage musical de l’Europe à Broadway sur les traces de Kurt Weill

Rue Bistour Les Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Pass musicades (non nominatif accès 4 concerts)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Lambert Wilson chante Kurt Weill.

Voix Lambert Wilson

Pïano Bruno Fontaine

Accompagné de Lemanic Modern Ensemble

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Rue Bistour Les Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@festival-musicades.com

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English :

Lambert Wilson sings Kurt Weill.

Voice Lambert Wilson

Piano: Bruno Fontaine

Accompanied by Lemanic Modern Ensemble

L’événement Les Musicades Voyage musical de l’Europe à Broadway sur les traces de Kurt Weill Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-16 par Valence Romans Tourisme