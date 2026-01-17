Les Musicades Voyage musical de l’Europe à Broadway sur les traces de Kurt Weill Rue Bistour Romans-sur-Isère
Les Musicades Voyage musical de l’Europe à Broadway sur les traces de Kurt Weill Rue Bistour Romans-sur-Isère jeudi 20 août 2026.
Les Musicades Voyage musical de l’Europe à Broadway sur les traces de Kurt Weill
Rue Bistour Les Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Pass musicades (non nominatif accès 4 concerts)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Lambert Wilson chante Kurt Weill.
Voix Lambert Wilson
Pïano Bruno Fontaine
Accompagné de Lemanic Modern Ensemble
.
Rue Bistour Les Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@festival-musicades.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lambert Wilson sings Kurt Weill.
Voice Lambert Wilson
Piano: Bruno Fontaine
Accompanied by Lemanic Modern Ensemble
L’événement Les Musicades Voyage musical de l’Europe à Broadway sur les traces de Kurt Weill Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-16 par Valence Romans Tourisme