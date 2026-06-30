LES MUSICALES DE CASTELNAUDARY L’ESPAGNE EN MUSIQUE 2026 Castelnaudary
vendredi 17 juillet 2026 · Castelnaudary
Informations pratiques
Castelnaudary
LES MUSICALES DE CASTELNAUDARY L’ESPAGNE EN MUSIQUE 2026
Rampe du Présidial Castelnaudary Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Dans un débordement de couleurs et de passions, nous cheminerons dans la lumière ardente de ce pays si proche qui, par sa musique, nous suggère la chaleur des nuits andalouses, l’âpre beauté de ses paysages, et surtout son chant profond si particulier .
Le Vendredi 17 Juillet, à 20 H 30, dans la Cour du Présidial de Castelnaudary
Dans ce lieu qui révèle le caractère intime et la profondeur de l’âme espagnole, plusieurs compositeurs nous inviteront à en partager les multiples nuances… Ainsi, rendez-vous avec Ravel, Ibert, Massenet, Viardot, Falla, Gardel, Obradors.
Éloïse Cénac-Morthé, mezzo-soprano
Philippe Estèphe, baryton
Éloïse Urbain, piano
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Rampe du Présidial Castelnaudary 11400 Aude Occitanie
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English :
In a riot of colors and passions, we will journey through the fiery light of this land so close to us, which, through its music, evokes the warmth of Andalusian nights, the simple beauty of its landscapes, and above all, its deeply distinctive song.
Friday, July 17, at 8:30 p.m., in the Cour du Présidial in Castelnaudary
In this setting, which reveals the intimate character and depth of the Spanish soul, several composers will invite us to share in its many nuances… Join us for works by Ravel, Ibert, Massenet, Viardot, Falla, Gardel, and Obradors.
Éloïse Cénac-Morthé, mezzo-soprano
Philippe Estéph, baritone
Éloïse Urbain, piano
L’événement LES MUSICALES DE CASTELNAUDARY L’ESPAGNE EN MUSIQUE 2026 Castelnaudary a été mis à jour le 2026-06-26 par
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