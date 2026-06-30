Informations pratiques

Castelnaudary

LES MUSICALES DE CASTELNAUDARY L’ESPAGNE EN MUSIQUE 2026

Rampe du Présidial Castelnaudary Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Dans un débordement de couleurs et de passions, nous cheminerons dans la lumière ardente de ce pays si proche qui, par sa musique, nous suggère la chaleur des nuits andalouses, l’âpre beauté de ses paysages, et surtout son chant profond si particulier .

Le Vendredi 17 Juillet, à 20 H 30, dans la Cour du Présidial de Castelnaudary

Dans ce lieu qui révèle le caractère intime et la profondeur de l’âme espagnole, plusieurs compositeurs nous inviteront à en partager les multiples nuances… Ainsi, rendez-vous avec Ravel, Ibert, Massenet, Viardot, Falla, Gardel, Obradors.

Éloïse Cénac-Morthé, mezzo-soprano

Philippe Estèphe, baryton

Éloïse Urbain, piano

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Rampe du Présidial Castelnaudary 11400 Aude Occitanie

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English :

In a riot of colors and passions, we will journey through the fiery light of this land so close to us, which, through its music, evokes the warmth of Andalusian nights, the simple beauty of its landscapes, and above all, its deeply distinctive song.

Friday, July 17, at 8:30 p.m., in the Cour du Présidial in Castelnaudary

In this setting, which reveals the intimate character and depth of the Spanish soul, several composers will invite us to share in its many nuances… Join us for works by Ravel, Ibert, Massenet, Viardot, Falla, Gardel, and Obradors.

Éloïse Cénac-Morthé, mezzo-soprano

Philippe Estéph, baritone

Éloïse Urbain, piano

L’événement LES MUSICALES DE CASTELNAUDARY L’ESPAGNE EN MUSIQUE 2026 Castelnaudary a été mis à jour le 2026-06-26 par