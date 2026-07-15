Informations pratiques

Saint-Affrique

Les Musicales du Marché

2 Place de l’église Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-18

45 minutes de fraîcheur et de musique à Saint-Affrique !

Chaque samedi matin de juillet et août à 11h, l’Association R.O.S.A. vous invite à une pause musicale d’exception autour du Grand Orgue de l’église de Saint-Affrique. À la sortie du marché, venez découvrir des organistes de renom venus de toute la France pour 45 minutes de concert. .

2 Place de l’église Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

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English :

45 minutes of fresh air and music in Saint-Affrique!

L’événement Les Musicales du Marché Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)