Les Musicales du Marché Saint-Affrique
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Les Musicales du Marché
2 Place de l’église Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-18
45 minutes de fraîcheur et de musique à Saint-Affrique !
Chaque samedi matin de juillet et août à 11h, l’Association R.O.S.A. vous invite à une pause musicale d’exception autour du Grand Orgue de l’église de Saint-Affrique. À la sortie du marché, venez découvrir des organistes de renom venus de toute la France pour 45 minutes de concert. .
2 Place de l’église Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
45 minutes of fresh air and music in Saint-Affrique!
L’événement Les Musicales du Marché Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Affrique (Aveyron)
- Cinéma Supergirl Saint-Affrique 15 juillet 2026
- Cinéma La Bataille De Gaulle Partie 2- J’écris ton nom Saint-Affrique 15 juillet 2026
- Cinéma Cocotte en VO Saint-Affrique 15 juillet 2026
- Cinéma Permis de Détruire Saint-Affrique 16 juillet 2026
- Concert du Lieu-Dit Saint-Affrique 17 juillet 2026