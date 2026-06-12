Les Musiciens de Saint-Julien Beauté Barbare | Les Flâneries Musicales Théâtre du Manège de Reims Reims
Les Musiciens de Saint-Julien Beauté Barbare | Les Flâneries Musicales Théâtre du Manège de Reims Reims mardi 7 juillet 2026.
Reims
Les Musiciens de Saint-Julien Beauté Barbare | Les Flâneries Musicales
Théâtre du Manège de Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims Marne
Tarif : 14 – 14 – EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Tout public
Musiciens de Saint-Julien
François Lazarevitch, flûte traversière, frula, fluier,
cornemuses & direction
Hélène Richaud, chant & violoncelle
Petr Ruzicka & Amaryllis Billet, violons
Diane Chmela, alto
Iurie Morar, cymbalum
Chloé Lucas, contrebasse
Pierre Rigopoulos, zarb, davoul & percussions
Léo Brunet, théorbe & cistre
Un tour d’Europe éclatant où traditions populaires et musique savante se répondent avec vitalité. .
Théâtre du Manège de Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Les Musiciens de Saint-Julien Beauté Barbare | Les Flâneries Musicales
L’événement Les Musiciens de Saint-Julien Beauté Barbare | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
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