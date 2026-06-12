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Les Musiciens de Saint-Julien Beauté Barbare | Les Flâneries Musicales Théâtre du Manège de Reims Reims

Les Musiciens de Saint-Julien Beauté Barbare | Les Flâneries Musicales Théâtre du Manège de Reims Reims mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Théâtre du Manège de Reims

Adresse : 2 Boulevard du Général Leclerc

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 14 14 Supplément Tarif réduit

Reims

Les Musiciens de Saint-Julien Beauté Barbare | Les Flâneries Musicales

Théâtre du Manège de Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims Marne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Supplément
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Tout public
Musiciens de Saint-Julien
François Lazarevitch, flûte traversière, frula, fluier,
cornemuses & direction
Hélène Richaud, chant & violoncelle
Petr Ruzicka & Amaryllis Billet, violons
Diane Chmela, alto
Iurie Morar, cymbalum
Chloé Lucas, contrebasse
Pierre Rigopoulos, zarb, davoul & percussions
Léo Brunet, théorbe & cistre

Un tour d’Europe éclatant où traditions populaires et musique savante se répondent avec vitalité.   .

Théâtre du Manège de Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Les Musiciens de Saint-Julien Beauté Barbare | Les Flâneries Musicales

L’événement Les Musiciens de Saint-Julien Beauté Barbare | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès

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