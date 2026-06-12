Les Musiciens de Saint-Julien Beauté Barbare | Les Flâneries Musicales Théâtre du Manège de Reims Reims mardi 7 juillet 2026.

Reims

Les Musiciens de Saint-Julien Beauté Barbare | Les Flâneries Musicales

Théâtre du Manège de Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims Marne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Tout public

Musiciens de Saint-Julien

François Lazarevitch, flûte traversière, frula, fluier,

cornemuses & direction

Hélène Richaud, chant & violoncelle

Petr Ruzicka & Amaryllis Billet, violons

Diane Chmela, alto

Iurie Morar, cymbalum

Chloé Lucas, contrebasse

Pierre Rigopoulos, zarb, davoul & percussions

Léo Brunet, théorbe & cistre

Un tour d’Europe éclatant où traditions populaires et musique savante se répondent avec vitalité. .

Théâtre du Manège de Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Les Musiciens de Saint-Julien Beauté Barbare | Les Flâneries Musicales

L’événement Les Musiciens de Saint-Julien Beauté Barbare | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès