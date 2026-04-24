LES MUSIQUES DE BARRY LYNDON (FESTIVAL DE TOULOUSE) AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

Toulouse

LES MUSIQUES DE BARRY LYNDON (FESTIVAL DE TOULOUSE)

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:00:00

fin : 2026-07-07 22:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Geneviève Laurenceau, Ophélie Gaillard et François Chaplin à l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines !

Trois grands solistes français se réunissent autour des musiques de Barry Lyndon Geneviève Laurenceau, qui fut notamment violon super solo de l’Orchestre du Capitole, la violoncelliste Ophélie Gaillard et le pianiste François Chaplin.

Les chefs-d’œuvre de Schubert et d’Haendel repris par Stanley Kubrick seront le point de départ d’un voyage au cœur de la musique romantique, entre lyrisme, profondeur et émotion.

Avec Geneviève Laurenceau (violon), Ophélie Gaillard (violoncelle) et François Chaplin (piano) .

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Geneviève Laurenceau, Ophélie Gaillard and François Chaplin at the Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines!

L’événement LES MUSIQUES DE BARRY LYNDON (FESTIVAL DE TOULOUSE) Toulouse a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE