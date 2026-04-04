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LES MUSIQUES DE J. WILLIAMS ET H. ZIMMER ZENITH D’ORLEANS Orleans

LES MUSIQUES DE J. WILLIAMS ET H. ZIMMER ZENITH D’ORLEANS Orleans

LES MUSIQUES DE J. WILLIAMS ET H. ZIMMER ZENITH D’ORLEANS Orleans vendredi 26 février 2027.

Lieu : ZENITH D'ORLEANS

Adresse : 1, Rue du President Schuman

Ville : 45100 Orleans

Département : 45

Début : 2027-02-26

Fin : 2027-02-26

Heure de début : 20:00

LES MUSIQUES DE J. WILLIAMS ET H. ZIMMER Début : 2027-02-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH D’ORLEANS 1, Rue du President Schuman 45100 Orleans 45

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