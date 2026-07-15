Les musiques de John Williams et Hans Zimmer Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
dimanche 28 février 2027 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Les musiques de John Williams et Hans Zimmer Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 39 – 39 – 79 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-28 17:00:00
fin : 2027-02-28 19:00:00
Date(s) :
2027-02-28
Concert symphonique.
Au programme Interstellar, Jurassic Park, The Dark Knight, Harry Potter, Inception, Star Wars ou encore Pirates des Caraïbes… redécouvrez vos musiques de films préférées interprétées par plus de 70 musiciens sur scène ! Sous la direction du chef d’orchestre Nicolas Simon, le Yellow Socks Orchestra interprètera les plus grandes musiques de ces deux compositeurs de génie.
John William a révolutionné la musique de film dès les années 1970. Compositeur attitré de Steven Spielberg et George Lucas, il a signé les partitions des plus grands chefs-d’œuvre du 7ᵉ art E.T. l’Extra-terrestre, Les Dents de la Mer, Indiana Jones.
Hans Zimmer incarne quant à lui la modernité et l’audace. Ses collaborations avec Christopher Nolan (The Dark Knight, Inception, Interstellar) et Ridley Scott (Gladiator) ont marqué l’histoire du cinéma contemporain.
Durée 2h30 environ. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine bvaujour@zenithlimoges.com
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English : Les musiques de John Williams et Hans Zimmer Zénith de Limoges
L’événement Les musiques de John Williams et Hans Zimmer Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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