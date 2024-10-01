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Les mystères du Père Lachaise Cimetière du Père Lachaise Paris

mardi 1 octobre 2024 · Cimetière du Père Lachaise · Paris

Les mystères du Père Lachaise Cimetière du Père Lachaise Paris

Informations pratiques

Début
mardi 1 octobre 2024
Fin
samedi 1 janvier 2028
Lieu
Cimetière du Père Lachaise
Adresse
Entrée principale, boulevard du Ménilmontant
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
<ul><li>Adulte : 14,50 €</li><li>- 18 ans : 10,00 €</li></ul><p><br></p>

Voyagez dans le temps et perdez-vous dans les dédales du célèbre cimetière parisien. L’univers onirique et fantastique du cimetière du Père Lachaise et ses histoires insolites vous seront contés.

Laissez-vous surprendre par les mystères qu’il abrite !
Du mardi 01 octobre 2024 au vendredi 31 décembre 2027 :
payant

  • Adulte : 14,50 €
  • – 18 ans : 10,00 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2024-10-01T02:00:00+02:00
fin : 2028-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :

Cimetière du Père Lachaise Entrée principale, boulevard du Ménilmontant  75020 Paris
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