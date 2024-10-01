Les mystères du Père Lachaise Cimetière du Père Lachaise Paris
mardi 1 octobre 2024 · Cimetière du Père Lachaise · Paris
Informations pratiques
Voyagez dans le temps et perdez-vous dans les dédales du célèbre cimetière parisien. L’univers onirique et fantastique du cimetière du Père Lachaise et ses histoires insolites vous seront contés.
Laissez-vous surprendre par les mystères qu’il abrite !
Du mardi 01 octobre 2024 au vendredi 31 décembre 2027 :
payant
- Adulte : 14,50 €
- – 18 ans : 10,00 €
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2024-10-01T02:00:00+02:00
fin : 2028-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
Cimetière du Père Lachaise Entrée principale, boulevard du Ménilmontant 75020 Paris
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