Les mystères du Père Lachaise Cimetière du Père Lachaise Paris

Informations pratiques

Voyagez dans le temps et perdez-vous dans les dédales du célèbre cimetière parisien. L’univers onirique et fantastique du cimetière du Père Lachaise et ses histoires insolites vous seront contés.

Laissez-vous surprendre par les mystères qu’il abrite !

Du mardi 01 octobre 2024 au vendredi 31 décembre 2027 :

payant

Adulte : 14,50 €

– 18 ans : 10,00 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2024-10-01T02:00:00+02:00

fin : 2028-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Cimetière du Père Lachaise Entrée principale, boulevard du Ménilmontant 75020 Paris

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