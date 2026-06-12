#FestivalEstivalDeJam2026 JAM SESSION DE MAXENCE LEROY Le Baiser Salé Paris
#FestivalEstivalDeJam2026 JAM SESSION DE MAXENCE LEROY Le Baiser Salé Paris mardi 11 août 2026.
Son parcours éclectique, son audace et sa fraîcheur redéfinissent les codes de la scène jazz, prouvant que la tradition peut rimer avec modernité et spontanéité.
Pour cette édition spéciale afro-caribéenne, il s’entoure d’artistes d’exception pour proposer un jazz très lumineux : Ralph Lavital à la guitare, Elvin Bironien à la basse, Joël Dufeu à la batterie, Arlet Feuillard aux percussions et Romane Leleu au chant.
Au programme : partager, s’amuser, oser. Cette soirée est une invitation à improviser sans complexe, à tisser des liens sonores et humains dans une atmosphère chaleureuse et inspirante. Entre standards revisités, grooves spontanés et dialogues musicaux inattendus, La jam de Maxence promet un jazz vivant, accessible et tourné vers l’avenir.
Le jeune pianiste Maxence Leroy, ambassadeur d’une nouvelle génération jazz, invite musiciens et public à plonger dans un univers où l’énergie créative le dispute à la bonne humeur !
Le lundi 10 août 2026
de 21h00 à 23h00
gratuit sous condition Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-11T00:00:00+02:00
fin : 2026-08-11T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-10T21:00:00+02:00_2026-08-10T23:00:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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