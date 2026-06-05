Will of Things en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

C’est au Centre des Musiques Didier Lockwood que se sont rencontrées les quatre identités de Will Of Things. Extension du duo « Samaryo » fondé autour du répertoire de Willow Smith, leur devise est vite devenue « un concert, un nouveau membre ! » L’esthétique du groupe se développe alors en quartet, cultivant à travers leur répertoire de compositions un éclectisme où se rencontrent messages personnels, cris du cœur et envies culinaires très particulières.

Line-up : Samantha Lyard-Anaya : voix ; Mario Ramanivosoa : batterie, guitare ; Ilann de Carpentier : piano ; Antoine Meunier : basse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Pop éclectique — Will Of Things, un quartet audacieux né de l’exploration musicale, mélange compositions personnelles et émotions culinaires pour une expérience unique sur scène.

Le lundi 10 août 2026

de 21h30 à 22h30

Le lundi 10 août 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 21€ à 24€

Tarif sur place : 24€ à 27€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-11T00:30:00+02:00

fin : 2026-08-11T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-10T19:30:00+02:00_2026-08-10T20:30:00+02:00;2026-08-10T21:30:00+02:00_2026-08-10T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/will-things contact@38riv.com



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