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AGENDA · Sainte-Sigolène

Les naufragés, concert des 40 ans Sainte-Sigolène

samedi 7 novembre 2026 · Sainte-Sigolène

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
10 avenue marinéo
Ville
43600 Sainte-Sigolène
Département
Haute-Loire
Tarif
15 15 15

Sainte-Sigolène

Les naufragés, concert des 40 ans

10 avenue marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Les Naufragés sont de retour sur la scène de Sainte-Sigolène
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10 avenue marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Les Naufragés are back on stage in Sainte-Sigolène

L’événement Les naufragés, concert des 40 ans Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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