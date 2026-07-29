AGENDA · Sainte-Sigolène
Les naufragés, concert des 40 ans Sainte-Sigolène
samedi 7 novembre 2026 · Sainte-Sigolène
Informations pratiques
Sainte-Sigolène
Les naufragés, concert des 40 ans
10 avenue marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Les Naufragés sont de retour sur la scène de Sainte-Sigolène
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10 avenue marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Les Naufragés are back on stage in Sainte-Sigolène
L’événement Les naufragés, concert des 40 ans Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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