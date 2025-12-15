Les Negresses Vertes Route De Fos RN 569 Istres

Les Negresses Vertes

Jeudi 12 mars 2026 à partir de 20h30. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Icônes d’une génération, les Négresses Vertes ont marqué la scène française avec leur énergie punk, leur poésie réaliste et leurs rythmes métissés.

Après plus de 350 concerts depuis leur reformation en 2018, le groupe repart sur les routes avec le Zobi Tour 2026, célébrant plus de 35 ans d’une carrière libre, festive et indomptable. Un concert brûlant entre fanfare gitane, rock acoustique et chanson réaliste la fête, la vraie ! .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Icons of a generation, Les Négresses Vertes left their mark on the French scene with their punk energy, realistic poetry and mixed rhythms.

