Les Noces d’hier Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois
samedi 19 septembre 2026 · Salle André Bourliaud · Saint-Sulpice-le-Guérétois
Informations pratiques
Saint-Sulpice-le-Guérétois
Les Noces d’hier
Salle André Bourliaud Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Vivez les Noces d’hier à travers différents tableaux présentant le jour J d’autrefois.
Expo photos. .
Salle André Bourliaud Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 41 27 89 mathnada@orange.fr
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English : Les Noces d’hier
L’événement Les Noces d’hier Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Grand Guéret
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