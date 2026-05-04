Les Noces d’hier Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois

Informations pratiques

Saint-Sulpice-le-Guérétois

Les Noces d’hier

Salle André Bourliaud Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Vivez les Noces d’hier à travers différents tableaux présentant le jour J d’autrefois.

Expo photos. .

Salle André Bourliaud Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 41 27 89 mathnada@orange.fr

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English : Les Noces d’hier

L’événement Les Noces d’hier Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Grand Guéret