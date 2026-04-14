Les noctambules de Salagon, Salagon, musée et jardins, Mane
Les noctambules de Salagon, Salagon, musée et jardins, Mane samedi 23 mai 2026.
Les noctambules de Salagon Samedi 23 mai, 22h30 Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence
Places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Autour d’une installation lumineuse, venez découvrir la diversité des insectes nocturnes.
Dès la tombée du jour, le jardin s’anime d’une vie méconnue. Autour d’un drap blanc tendu et éclairé, nous vous invitons à observer une multitude de papillons nocturnes, de coléoptères et d’autres insectes aux formes et aux couleurs surprenantes.
Ces insectes révèlent leur beauté – textures veloutées, antennes plumeuses et motifs géométriques complexes – et leur importance cruciale. Accompagnés par nos médiateurs, apprenez à nommer et à admirer cette petite faune locale, mais aussi à comprendre quel est leur rôle. Pollinisateurs, maillons indispensables de la chaîne alimentaire et alliés précieux pour l’équilibre de nos jardins, ils sont les garants du bon fonctionnement d’un jardin
Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492757050 http://musee-de-salagon.com http://www.facebook.com/museesalagon Les collections, à caractère ethnographique, regroupent des milliers d’objets, des plus spectaculaires aux plus humbles, témoins de la vie quotidienne et domestique, du monde du travail (agricole ou artisanal). Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique.
Autour d’une installation lumineuse, venez découvrir la diversité des insectes nocturnes.
©FGB
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