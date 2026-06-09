Les Nocturnes du Chili Fête de la musique LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur dimanche 21 juin 2026.

Luz-Saint-Sauveur

Les Nocturnes du Chili Fête de la musique

LUZ-SAINT-SAUVEUR 37 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Une soirée musicale haute en couleur avec DJ, chanteurs et musiciens pour célébrer l’été !

À l’occasion de la Fête de la Musique, le Parc de Loisir Le Chili t’ouvre ses portes pour une soirée festive et conviviale.

DJ, chanteur latino, saxophonistes et autres artistes se succéderont pour offrir un voyage musical aux influences variées.

Entre rythmes entraînants, performances live et ambiance estivale, viens partager un moment de fête et de bonne humeur!

> Entrée gratuite.

> Buvette sur place. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 37 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 24 luzchili@gmail.com

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English :

A colorful musical evening with DJs, singers and musicians to celebrate summer!

To celebrate the Fête de la Musique, the Parc de Loisir Le Chili opens its doors to you for a festive and convivial evening.

DJs, Latin singers, saxophonists and other artists will take you on a musical voyage of varied influences.

With its lively rhythms, live performances and summery ambience, come and share a moment of celebration and good humor!

L’événement Les Nocturnes du Chili Fête de la musique Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65