Les Nocturnes du Chili Soirée de cloture LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur jeudi 27 août 2026.

Luz-Saint-Sauveur

Les Nocturnes du Chili Soirée de cloture

LUZ-SAINT-SAUVEUR 37 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Une dernière soirée d’été pour créer de beaux souvenirs avant la rentrée!

Pour clôturer la saison estivale, le Parc de Loisirs du Chili t’invite à une grande soirée placée sous le signe du partage et de la bonne humeur.

Musique live, artistes invités, animations et ambiance chaleureuse accompagneront cette belle soirée d’été au cœur des Pyrénées.

Un dernier rendez-vous festif pour se retrouver entre amis, en famille ou entre vacanciers et prolonger encore un peu la magie des vacances.

> Entrée gratuite.

> Buvette sur place. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 37 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 24 luzchili@gmail.com

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English :

A last evening of summer to create beautiful memories before going back to school!

To bring the summer season to a close, the Parc de Loisirs du Chili invites you to a great evening of fun and sharing.

Live music, guest artists, entertainment and a warm atmosphere will accompany this beautiful summer evening in the heart of the Pyrenees.

It’s a festive last get-together for friends, family and holidaymakers alike, to prolong the magic of the vacations a little longer.

L’événement Les Nocturnes du Chili Soirée de cloture Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65