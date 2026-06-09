Les Nocturnes du Chili Soirée Rock avec Les Dumble Doors LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur jeudi 13 août 2026.

Luz-Saint-Sauveur

Les Nocturnes du Chili Soirée Rock avec Les Dumble Doors

LUZ-SAINT-SAUVEUR 37 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Une soirée aux accents blues et rock dans une ambiance conviviale et festive.

Retrouve les Dumble Doors pour un concert mêlant l’énergie du rock à l’âme du blues.

Ce trio de musiciens t’embarque dans un voyage musical rythmé par des reprises emblématiques et des sonorités authentiques.

Une soirée idéale pour partager un moment entre amis ou en famille et vibrer au son de la musique live.

> Entrée gratuite.

> Buvette sur place. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 37 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 24 luzchili@gmail.com

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English :

An evening of blues and rock in a friendly, festive atmosphere.

Join the Dumble Doors for a concert combining the energy of rock with the soul of blues.

This trio of musicians will take you on a musical journey featuring iconic covers and authentic sounds.

An ideal evening to share with friends and family and enjoy the sound of live music.

L’événement Les Nocturnes du Chili Soirée Rock avec Les Dumble Doors Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65