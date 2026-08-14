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AGENDA · Molsheim

Les Noëlies concert Molsheim

dimanche 29 novembre 2026 · Molsheim

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Adresse
Rue Notre-Dame
Ville
67120 Molsheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Molsheim

Les Noëlies concert

Rue Notre-Dame Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

Concert de Noël dans le cadre des Noëlies proposé par l’Ensemble de musique baroque Concerto Soave dans l’église des Jésuites.
Cette année encore, les Noëlies vous proposent differents concert dans toute l’Alsace.   .

Rue Notre-Dame Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est  

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English :

Christmas concert by Concerto Soave baroque music ensemble in the Jesuit church.

L’événement Les Noëlies concert Molsheim a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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