Les Noëlies concert Molsheim
dimanche 29 novembre 2026 · Molsheim
Informations pratiques
Molsheim
Les Noëlies concert
Rue Notre-Dame Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Concert de Noël dans le cadre des Noëlies proposé par l’Ensemble de musique baroque Concerto Soave dans l’église des Jésuites.
Cette année encore, les Noëlies vous proposent differents concert dans toute l’Alsace. .
Rue Notre-Dame Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est
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English :
Christmas concert by Concerto Soave baroque music ensemble in the Jesuit church.
L’événement Les Noëlies concert Molsheim a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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