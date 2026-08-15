Les Nuits de La Medusa – Festival de courts-métrages Cinéma Saint-André des Arts Paris

Informations pratiques

Les 17, 18 et 19 septembre 2026, on se donne rendez-vous au cinéma Saint-André des Arts (@cinemasaintandredesarts) pour la première édition de notre festival Les Nuits de La Medusa.

Une programmation de seize courts-métrages de cinéastes émergents à découvrir pendant trois soirées. Chaque séance sera suivie d’un échange avec les cinéastes présents.

Après chaque projection, vous êtes conviés à nous rejoindre dans un bar non loin du cinéma pour poursuivre la soirée à nos côtés et avec les cinéastes.

La Medusa est une association non subventionnée, gérée par une équipe entièrement bénévole. Ce festival est le fruit d’un an de travail. Si vous souhaitez nous soutenir, sur place, vous trouverez une petite boutique avec du merchandising et la possibilité d’adhérer à l’association.

INFORMATIONS PRATIQUES

️ Date : 17, 18, 19 septembre 2026.

Heure : 20h.

Lieu : Salle 3 du cinéma Saint-André des Arts, 12, rue Gît-le-Cœur (75006). Accès PMR.

️ Tarifs : 10€50 (plein tarif), 8€50 (tarif réduit). Les Cartes UGC illimitée, CinéPass, CIP et Ciné Chèques sont acceptés.

Après deux ans de projection unique, La Medusa inaugure la première édition de son festival, Les Nuits de La Medusa.

Du jeudi 17 septembre 2026 au samedi 19 septembre 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 00h00

payant

De 8,50 à 10, 50 euros.

Les Cartes UGC illimitée, CinéPass, CIP et Ciné Chèques sont acceptés.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T00:00:00+02:00;2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T00:00:00+02:00;2026-09-19T19:00:00+02:00_2026-09-19T00:00:00+02:00

Cinéma Saint-André des Arts 30, rue Saint-André des Arts 75006 Les projections auront lieu en salle 3 au 12, rue Gît-le-Coeur, 75006 Paris.Paris

https://www.instagram.com/lamedusa_asso/ contact.lamedusaparis@gmail.com



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