Les Nuits de Sacy Vermenton
Les Nuits de Sacy Vermenton mardi 23 juin 2026.
Vermenton
Les Nuits de Sacy
Mairie salle des Fêtes Grange éphémère Lavoir Moulin Vermenton Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-23
Bienvenue au pays de Rétif de la Bretonne pendant quatre jours, dans une ambiance conviviale, propice aux échanges, vous êtes invité.e.s à suivre les pas de Monsieur Nicolas, à la (re-)découverte d’un univers littéraire aussi singulier qu’inclassable.
Du 23 au 26 juillet, LES NUITS DE SACY (Festival Rétif de la Bretonne) proposent une programmation éclectique autour de cet auteur prolixe à l’œuvre multiforme et passionnante une lecture-spectacle, une promenade-récit musicale, une exposition, une table ronde, des projections de films, des rencontres, des ateliers et des plaisirs culinaires… .
Mairie salle des Fêtes Grange éphémère Lavoir Moulin Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté nuitsdesacy@aol.com
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English : Les Nuits de Sacy
L’événement Les Nuits de Sacy Vermenton a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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