Disco Chic Restaurant Gaspard Vermenton

Vermenton

Disco Chic

Restaurant Gaspard Place Jean Jaurès Vermenton Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

DJ Laurent Dormecy vous propose une soirée Disco Chic chez Gaspard ! .

Restaurant Gaspard Place Jean Jaurès Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 10 37 contact@gaspardburger.fr

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English : Disco Chic

L’événement Disco Chic Vermenton a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois