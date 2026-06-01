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Disco Chic Restaurant Gaspard Vermenton

Disco Chic Restaurant Gaspard Vermenton samedi 27 juin 2026.

Lieu : Restaurant Gaspard

Adresse : Place Jean Jaurès

Ville : 89270 Vermenton

Département : Yonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Vermenton

Disco Chic

Restaurant Gaspard Place Jean Jaurès Vermenton Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

DJ Laurent Dormecy vous propose une soirée Disco Chic chez Gaspard !   .

Restaurant Gaspard Place Jean Jaurès Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 10 37  contact@gaspardburger.fr

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English : Disco Chic

L’événement Disco Chic Vermenton a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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