LES NUITS DES BIBLIOTHEQUES – Atelier grimage, La Source, Roncq

Informations pratiques

LES NUITS DES BIBLIOTHEQUES – Atelier grimage Samedi 3 octobre, 10h00 La Source Nord

Gratuit – sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Nos chers petits se retrouveront dans la peau de pirates, princesses, clowns ou fées, et plus encore selon leur imagination…

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/699/les-nuits-des-bibliotheques-atelier-grimage »}]

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