LES NUITS DES BIBLIOTHEQUES – C’est la fête en image !, La Source, Roncq
samedi 3 octobre 2026 · La Source · Roncq
Informations pratiques
LES NUITS DES BIBLIOTHEQUES – C’est la fête en image ! Samedi 3 octobre, 10h00 La Source Nord
Sur inscription – Gratuit – pour les 0-3 ans accompagnés d’un adulte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:30:00+02:00
Laissez-vous porter le temps d’une lecture au coeur de l’histoire
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/701/les-nuits-des-bibliotheques-c-est-la-fete-en-image »}]
Place à la magie d’une histoire !
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