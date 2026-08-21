LES NUITS DES BIBLIOTHEQUES – Histoires contées au cinéma, La Source, Roncq

Informations pratiques

LES NUITS DES BIBLIOTHEQUES – Histoires contées au cinéma Samedi 3 octobre, 11h00 La Source Nord

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Plongez dans l’univers magique des contes.

Un moment suspendu pour les enfants et tous ceux qui aiment rêver !

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/702/les-nuits-des-bibliotheques-histoires-contees-au-cinema »}]

Vos livres préférés prennent vie à l’écran !