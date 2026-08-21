LES NUITS DES BIBLIOTHEQUES – Je crée ma boîte à pop corn, La Source, Roncq

Informations pratiques

LES NUITS DES BIBLIOTHEQUES – Je crée ma boîte à pop corn Samedi 3 octobre, 10h00 La Source Nord

Gratuit – sur inscription – pour les 4/6 ans et les 7/10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

A cette occasion, La Source met à l’honneur images, photographies et images animées.

Et pourquoi pas en dégustant du pop corn ?!

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/703/les-nuits-des-bibliotheques-je-cree-ma-boite-a-pop-corn »}]

En 2026, la photographie fête ses 200 ans.