LES NUITS DES BIBLIOTHEQUES – Le cinéma d’animation d’hier à aujourd’hui – conférence, La Source, Roncq

Informations pratiques

LES NUITS DES BIBLIOTHEQUES – Le cinéma d’animation d’hier à aujourd’hui – conférence Samedi 3 octobre, 15h00 La Source Nord

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Depuis, le cinéma n’a cessé d’affiner cette rencontre entre l’imaginaire dessiné et les corps bien réels des acteurs. Aujourd’hui, alors que l’intelligence artificielle s’impose dans les processus de création, une question demeure : sommes-nous capables de recréer l’enchantement de Mary Poppins, cette alchimie fragile où la technique servait avant tout la poésie ?

Conférence d’Hervé Brami

Hervé BRAMI est réalisateur de fiction. Depuis près de 15 ans, il réalise principalement des films pour TF1 (« Ils s’aiment… enfin presque » de et avec Muriel Robin, « RIS Police scientifique », « Demain nous appartient ») et France télévision (« La crèche des hommes », les séries « Nina », « Chérif » ou encore « Commissaire Magellan »). Il est également enseignant en écoles audiovisuelles à Lille et Paris.

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lasource-roncq.tickandlive.com/reserver/le-cinema-danimation-dhier-a-aujourdhui/159735 »}]

Dans les années 1920, l’animation a commencé à se mêler aux prises de vue réelles, ouvrant la voie à une nouvelle forme de magie visuelle.