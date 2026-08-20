LES NUITS DES BIBLIOTHEQUES – Le cinéma d’animation d’hier à aujourd’hui – conférence, La Source, Roncq
samedi 3 octobre 2026 · La Source · Roncq
Informations pratiques
LES NUITS DES BIBLIOTHEQUES – Le cinéma d’animation d’hier à aujourd’hui – conférence Samedi 3 octobre, 15h00 La Source Nord
Gratuit – sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Depuis, le cinéma n’a cessé d’affiner cette rencontre entre l’imaginaire dessiné et les corps bien réels des acteurs. Aujourd’hui, alors que l’intelligence artificielle s’impose dans les processus de création, une question demeure : sommes-nous capables de recréer l’enchantement de Mary Poppins, cette alchimie fragile où la technique servait avant tout la poésie ?
Conférence d’Hervé Brami
Hervé BRAMI est réalisateur de fiction. Depuis près de 15 ans, il réalise principalement des films pour TF1 (« Ils s’aiment… enfin presque » de et avec Muriel Robin, « RIS Police scientifique », « Demain nous appartient ») et France télévision (« La crèche des hommes », les séries « Nina », « Chérif » ou encore « Commissaire Magellan »). Il est également enseignant en écoles audiovisuelles à Lille et Paris.
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lasource-roncq.tickandlive.com/reserver/le-cinema-danimation-dhier-a-aujourdhui/159735 »}]
Dans les années 1920, l’animation a commencé à se mêler aux prises de vue réelles, ouvrant la voie à une nouvelle forme de magie visuelle.
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