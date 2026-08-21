LES NUITS DES BIBLIOTHEQUES – Mary poppins, La Source, Roncq
samedi 3 octobre 2026 · La Source · Roncq
Informations pratiques
LES NUITS DES BIBLIOTHEQUES – Mary poppins Samedi 3 octobre, 17h30 La Source Nord
Billetterie sur place auprès du cinéma Gérard Philipe selon tarifs en vigueur
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
de Robert Stevenson (USA, 1965, 2h19)
Avec Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson
Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de donner ses huit jours. Et ni M. Banks, banquier d’affaire, ni son épouse, suffragette active, ne peuvent s’occuper des enfants Jane et Michaël.
Ces derniers passent alors une annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse.
C’est Mary Poppins qui répond et apparaît dès le lendemain, portée par le vent d’Est.
Elle entraîne aussitôt les enfants dans son univers merveilleux.
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/655/les-nuits-des-bibliotheques-mary-poppins »}]
Un des plus célèbres films de la production Disney
À voir aussi à Roncq (Nord)
- Let’s spiel – avec Roncq Todmorden et Roncq Delbrück, La Source, Roncq 11 septembre 2026
- Le coin des rêveurs – Lectures pour tout-petits – Chut…les animaux racontent, La Source, Roncq 12 septembre 2026
- Atelier manga : Les Mechas – Robots, armures et cyborgs, La Source, Roncq 12 septembre 2026
- Dynamic’Assos – Journée de la Vie Associative, La Source, Roncq 13 septembre 2026
- Le grand album de Roncq – Journées Européennes du Patrimoine, La Source, Roncq 16 septembre 2026