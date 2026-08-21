LES NUITS DES BIBLIOTHEQUES – Mary poppins, La Source, Roncq

Informations pratiques

LES NUITS DES BIBLIOTHEQUES – Mary poppins Samedi 3 octobre, 17h30 La Source Nord

Billetterie sur place auprès du cinéma Gérard Philipe selon tarifs en vigueur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

de Robert Stevenson (USA, 1965, 2h19)

Avec Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson

Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de donner ses huit jours. Et ni M. Banks, banquier d’affaire, ni son épouse, suffragette active, ne peuvent s’occuper des enfants Jane et Michaël.

Ces derniers passent alors une annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse.

C’est Mary Poppins qui répond et apparaît dès le lendemain, portée par le vent d’Est.

Elle entraîne aussitôt les enfants dans son univers merveilleux.

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/655/les-nuits-des-bibliotheques-mary-poppins »}]

Un des plus célèbres films de la production Disney