LES NUITS DES BIBLIOTHEQUES – Mon étoile de star, La Source, Roncq
samedi 3 octobre 2026 · La Source · Roncq
Informations pratiques
LES NUITS DES BIBLIOTHEQUES – Mon étoile de star Samedi 3 octobre, 14h00 La Source Nord
Gratuit – sur inscription – pour les 4/6 ans et les 7/10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
A cette occasion, La Source met à l’honneur images, photographies et images animées.
Et vous voilà désormais une star …avec votre nom dans cette étoile !
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/708/les-nuits-des-bibliotheques-mon-etoile-de-star »}]
En 2026, la photographie fête ses 200 ans.
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