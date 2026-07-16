Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Les Nuits des Étoiles

D47 Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

La tête dans les étoiles ! Préparez-vous à deux soirées magiques sous les constellations, le vendredi 7 et le samedi 8 août ! Venez observer le ciel au télescope et laissez-vous guider par des spécialistes pour percer les mystères des astres. Avant le début des observations, profitez du food-truck “Les crêpes d’Isa” sur place, à partir de 19 h 30, pour un petit moment gourmand. Organisée par l’association La Bêta-Pi. Observations à partir de 21 h. Gratuit. .

D47 Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 24 61 26 cebron@labetapi.fr

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English : Les Nuits des Étoiles

L’événement Les Nuits des Étoiles Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Airvaudais Val du Thouet