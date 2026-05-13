Les nuits des forêts à l’Arboretum de Paris Arboretum de Paris PARIS

Au cœur du bois de Vincennes, partez à la rencontre des arbres remarquables, des collections botaniques thématiques et de l’histoire singulière de ce lieu unique, véritable laboratoire à ciel ouvert dédié à la diversité végétale.

Guidés par un spécialiste, vous découvrirez comment ces arbres venus du monde entier racontent notre rapport aux forêts, aux climats et au temps long.

Une promenade idéale pour les amoureux de nature, de botanique, ou tout simplement pour celles et ceux qui souhaitent s’émerveiller et apprendre à mieux connaître le vivant.

Vendredi 20 juin 2026

15h – 17h

17h30 – 19h30

A noter Attention, en cas d’orage ou de vents violents les visites pourront être annulées pour des raisons de sécurité.

Dans le cadre des Nuits des Forêts 2026, l’Arboretum de Paris vous ouvre ses allées pour deux visites guidées exceptionnelles. Une invitation à ralentir, observer, écouter, et renouer avec le vivant tout près de chez vous.

Le samedi 20 juin 2026

de 17h30 à 19h30

Le samedi 20 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00;2026-06-20T17:30:00+02:00_2026-06-20T19:30:00+02:00

Arboretum de Paris 50, route de la Pyramide 75012 PARIS

https://nuitsdesforets.com/



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