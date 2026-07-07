Informations pratiques

Colmar

Les oasis de l’été #3

Place Rapp Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 19:00:00

fin : 2026-07-12 23:45:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-13

Les Oasis de l’été #3 est un événement incontournable à Colmar. L’occasion de se retrouver, de partager et de s’émerveiller au cœur de la ville ! Concerts et spectacles aquatiques seront au rendez-vous !

Les Oasis de l’été #3 s’annonce comme l’événement incontournable cet été à Colmar. Une occasion unique de se retrouver, de partager et de s’émerveiller au cœur de la ville !

Au programme de cette édition 2026, deux soirées exceptionnelles placées sous le signe de la musique et de la convivialité.

Le dimanche, replongez dans l’ambiance des années 80 en assistant à la performance de Robin DJ set puis au concert de Romain Ughetto, reprises version rock.

Le lundi, retrouvez le chanteur Cœurly puis le groupe Débranche qui fera hommage à France Gall et Michel Berger. Continuez la soirée avec les sons de Chris Roldan DJ set.

Les 2 soirées se finiront en beauté avec un spectacle aquatique proposé par Aquatique Show !

Foodtrucks et buvettes sur place. 0 .

Place Rapp Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 68

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English :

%AB Les Oasis de l’Été #3 %BB is a must-see event in Colmar. It’s a chance to get together, share experiences, and marvel at the sights right in the heart of the city! Concerts and water shows are on the program!

L’événement Les oasis de l’été #3 Colmar a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de Colmar