Les objets exotiques RDV à la Maison de la Nature Boult-aux-Bois
Les objets exotiques RDV à la Maison de la Nature Boult-aux-Bois vendredi 11 septembre 2026.
Les objets exotiques
RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Découverte des pulsars , des quasars et des trous noirs , trois objets extrêmes de l’astronomie. Présentation de leurs caractéristiques principales et de leur rôle dans l’Univers .Org. par la Maison de la Nature et le Grivy-Loisy Astronomie Club (GLAC)
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RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
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English :
Discover pulsars, quasars and black holes, three extreme astronomical objects. Organized by the Maison de la Nature and the Grivy-Loisy Astronomy Club (GLAC)
L’événement Les objets exotiques Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-17 par Ardennes Tourisme